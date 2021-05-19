Владельцу компании, который организовал демонстрацию флага Израиля над Киевом, угрожают

Пострадавший Руслан Беляев уже обратился в полицию

Несколько дней назад компания Dronarium провела акцию с поддержку народа Израиля. Фото: скрин

Владельцу компании Dronarium Руслану Беляеву стали поступать угрозы из-за того, что усилиями компании с помощью дронов 14 мая в небе над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля.

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Об этом сообщает ОЕОУ в Telegram.

"С*ка ж*довская, ты заплатишь за свои преступления", – угрожают владельцу компании.

Фото: ОЕОУ/Telegram

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Как стало известно, пострадавший уже обратился в полицию.

"Информацию по факту внесения в ЕРДР мы сообщим позже", – говорится в сообщении.



К слову, народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк предложила ВРУ признать ХАМАС террористической организацией.

Ранее мы писали, что Ливан и Израиль обстреляли друг друга. Сирены тревоги сработали в населенном пункте Мисгав Ам на севере Израиля, расположенном недалеко от границы с Ливаном.

Мы также сообщали, что 17 мая Израиль атаковал пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа с помощью истребителей и беспилотников.