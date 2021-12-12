В центре Киева на марш вышли антивакцинаторы – все подробности (обновляется)

В Киеве организовали марш. Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 12 декабря, в Киеве начался марш "за права людей". Митингующие заявляют, что они якобы не антивакцинаторы.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
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14:26 Участники акции собрались подписывать "резолюцию". В обращении к власти противники вакцинации заявили, что категорически против законопроекта №4142. Они назвали его таким, что противоречит Конституции и законам Украины, "ограничивает права человека, устанавливает диктатуру и геноцид, способствует смертности украинцев".
14:21 Одна из выступающих заявила, якобы медики перед вакцинацией "даже не отрывают медицинскую карту пациента" и делают прививки всем подряд. Однако это вранье: Минздрав не раз подчеркивал, что есть определенный список противопоказаний к вакцинации и каждый человек может проконсультироваться со своим врачом перед прививкой.
13:57 Участники акции пришли в парк имени Т. Шевченко. Люди выкрикивали "Свободу Стахиву", после чего желающие стали выступать со своими предложениями.
Всего на митинг собралось несколько сотен человек.
13:03 В центре Киева начался марш за "права людей". Протестующие требуют от власти отменить законопроект 4142, которым, по их мнению, ущемляются права невакцинированных граждан
Собравшиеся заявляют, что они не антивакцинаторы, а выступающие за права людей.
На месте уже присутствует полиция, которая должна обеспечить порядок.
В Киеве протестовали тысячи антивакцинаторов
В Киеве утром 24 ноября антивакцинаторы вышли на акцию протеста. Начало митинга возле ВР был запланирован на 10:00.
Участники требовали отменить карантинные ограничения и собирались передать президенту Владимиру Зеленскому свое обращение, пройдя маршем от парламента к Офису президента.