В центре Киева ограничат движение транспорта: что известно

Ремонт участка в центре столицы продлится до начала следующего года / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта с занятием проезжей части до 17 января 2022 года и тротуара – до 16 мая 2022 года.
Об этом говорится в распоряжении КГГА №2351.
"Ограничения связаны с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в объект строительства офисного центра, которые осуществляет общество с ограниченной ответственностью", – говорится в сообщении.
Разрытие участка длиной до 200 метров запланировано проводить поэтапно:
- I этап – с 16 ноября по 16 декабря (ширина составляет до 6 метров);
- II этап – с 17 декабря по 31 декабря (ширина составляет до 9 метров);
- III этап – с 1 января по 17 января (ширина составляет до 9 метров).
Восстановят благоустройство
После завершения работ исполнители должны восстановить благоустройство.
В частности, восстановить покрытие проезжей части до 17 января, а покрытие тротуаров – до 16 мая фигурными элементами мощения.
После этого – передать их по акту коммунальному предприятию "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Голосеевского района" Киева и восстановить технические средства регулирования дорожного движения.
Как работает транспорт в карантин
В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.
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