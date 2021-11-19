В Киеве изменят движение автобусов на выходных: маршруты

Маршруты поменяют сразу несколько автобусов

Автобусы будут ездить по новым маршрутам / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 20 ноября, будут изменены маршрутыавтобусов №№ 2, 6, 39, 61 и троллейбусов №№ 34, 37А. Также 21 ноября будет изменен маршрут автобусов № 31.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

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Почему поменяются маршруты

Маршруты автобусов в Киеве изменятся из-за продовольственных ярмарок на ул. Лисковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевская, ул. Героев Севастополя, ул. Иорданской и ул. Татарской. Это будет продолжаться до 18:00.

Как будут ездить автобусы:

автобус № 2 в направлении движения до ул. Шолуденко – от ул. Булгакова до ул. Академика Каблукова по действующему маршруту, дальше – бульв. Вацлава Гавела (без заезда на ул. Академика Каблукова и ул. Героев Севастополя) – ул. Пушечная – просп. Победы на ул. Шолуденко, в обратном направлении по действующему маршруту;

автобус №6 от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую и Радунскую);

автобус № 39 в направлении движения до ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская – ул. Ракетная (поселок Жовтневый), в обратном направлении по действующему маршруту;

автобус №61 от зал. пл. Троещина до ул. Милославской (без заезда по ул. Лисковской);

троллейбус № 34 по трассе: ст. г. "Минская" – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – просп. Степана Бандеры;

троллейбус № 37А от ст. м. "Лесная" до ул. Лисковской по действующей трассе движения, далее по трассе маршрута № 37;

автобус № 31 от ст. м. "Политехнический институт" до ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

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COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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