В центре Киева протестуют антивакцинаторы – видео

В столице проходит акция противников вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре Киева на акцию собрались противники вакцинации от коронавируса. Колонна людей прошла по улице Большой Васильковской.
Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канал "Киев Оперативный".
На записи видно, как несколько сотен человек идут по проезжей части. Впереди колонны едет авто с колонками и, видимо, организаторами марша, а также автомобиль правоохранителей. С собой участники акции несут флаги.
"Просыпайся, ты свободный человек. Возвращайся к нормальной жизни", – скандируют организаторы в громкоговоритель.
Пока неизвестно, чего именно требуют участники марша.
Как защититься от ковида?
Несмотря на то, что не все люди согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.
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