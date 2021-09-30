У центрі Києва протестують антивакцинатори – відео

У столиці проходить акція противників вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва на акцію зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Колона людей пройшла вулицею Великою Васильківською.

Відповідне відео опублікував Тelegram-канал "Київ Оперативний".

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На записі видно, як кількасот осіб йдуть проїжджою частиною. Попереду колони їде авто з колонками і, мабуть, організаторами маршу, а також автомобіль правоохоронців. З собою учасники акції несуть прапори.

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"Прокидайся, ти вільна людина. Повертайся до нормального життя", – скандують організатори в гучномовець.

Поки невідомо, чого саме вимагають учасники маршу.

Як захиститися від ковіду?

Незважаючи на те, що не всі люди згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.