В центре Киева вспыхнул пожар в многоэтажке – видео

В Киеве начался пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве недалеко от станции метро "Арсенальная", на улице Московской, 5/2В начался пожар в здании. Там находятся офисы.

Об этом сообщает "Киев Сейчас".

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В Сети пишут, что на месте уже работали спасатели. Как видно на видео, дым идет из окна первого этажа.

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Что говорят спасатели?

В ГСЧС Киеве сайту "Сегодня" подтвердили, что произошел пожар в офисе, который расположен в жилом доме на столичном Печерске. В 16:11 пожар локализовали, а в 16:20 – полностью потушили.

"Возгорание произошло на первом этаже 5-этажного жилого дома. Возник пожар на кухне офисного помещения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Всего на месте работали 4 единицы пожарной техники и 15 спасателей.

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Пожары в Украине

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 4 января, произошло 127 пожаров, семь человек умерли в огне. А за первых четыре дня в стране произошло 580 возгораний, 43 человека погибли, 26 пострадали.

Больше всего возгораний – 375 – было в жилых секторах.