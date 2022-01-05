У центрі Києва спалахнула пожежа у багатоповерхівці – відео

У Києві почалася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві неподалік станції метро "Арсенальна", що на вулиці Московській, 5/2В, почалася пожежа в будівлі. Там розташовані офіси.

Про це повідомляє "Київ зараз".

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У Мережі пишуть, що на місці працювали рятувальники. Як бачимо на відео, дим йде з вікна першого поверху.

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Що кажуть рятувальники?

У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що сталася пожежа в офісі, яка розташована в житловому будинку на столичному Печерську. О 16:11 пожежу локалізували, а о 16:20 повністю загасили.

"Займання сталося на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа на кухні офісного приміщення. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Бійці ДСНС ліквідували загоряння. Жертв та постраждалих немає" , – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Загалом на місці працювали 4 одиниці пожежної техніки та 15 рятувальників.

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Пожежі в Україні

За даними ДСНС, в Україні лише за останню добу, 4 січня, сталося 127 пожеж, семеро людей померли у вогні. А за перші чотири дні в країні сталося 580 загорянь, 43 особи загинули, 26 постраждали.

Найбільше загорянь – 375 – було у житлових секторах.