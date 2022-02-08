В центре Киева женщина угрожала взорвать себя на глазах у прохожих

Женщина угрожала взорвать гранату. / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре Киева правоохранители задержали женщину, которая угрожала прохожим взорвать гранату вместе с собой на Майдане Незалежности.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
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Правоохранителям поступила информация о том, что на Майдане Незалежности стоит женщина, у которой в кармане якобы граната и она угрожает прохожим взорвать ее. На место направили наряды, патрулируемые в центральной части города.
Проведя поверхностный осмотр женщины, никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ полиция не нашла.
Что будет с женщиной
Выяснилось, что нарушительницей оказалась жительница Киевской области 1959 года рождения. Мотивы своего поступка она объяснить не смогла.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение. Женщину задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.
Что угрожает лжеминерам
"Анонимные террористы" могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден сроком от 4 до 8 лет;
- ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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