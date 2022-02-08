У центрі Києва жінка погрожувала підірвати себе на очах у перехожих

Жінка погрожувала підірвати гранату. / Фото: Колаж: Сьогодні

В центрі Києві правоохоронці затримали жінку, яка погрожувала перехожим підірвати гранату разом з собою на Майдані Незалежності.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Подробиці

Правоохоронцям надійшла інформація про те, що на Майдані Незалежності стоїть жінка, в якої у кишені нібито граната і вона погрожує перехожим підірвати її. На місце направили наряди, які патрулюють у центральній частині міста.

Провівши поверхневий огляд жінки, жодних вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин поліція не знайшла.

Що буде із жінкою

З'ясувалося, що порушницею виявилася жителька Київської області 1959 року народження. Мотиви свого вчинку вона пояснити не змогла.



Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення. Жінку затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

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Що загрожує лжемінерам

"Анонімні терористи" можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджений на строк від 4 до 8 років;

ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) у разі загрози скоєння вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров'я людей чи настання інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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