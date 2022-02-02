В Чернобыльской зоне поймали двух французов (фото)

Мужчин могут выслать из Украины преждевременно. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области на территории Чернобыльской зоны полиция задержала туристов-экстремалов из Франции. Они проникли на территорию зоны отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Подробности

2 февраля, во время патрулирования территории зоны отчуждения в отселенном городе Припять, сотрудники отдела полиции в Чернобыле обнаружили двух иностранцев.

27-летний и 32-летний граждане Франции проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма. Иностранцы находятся на территории Украины законно.

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Французы незаконно проникли в зону ЧАЭС. Фото: полиция

Какое наказание их ждет

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей (от 340 до 510 гривен).

Кроме того, полицейские зоны ЧАЭС направили представление в Государственную миграционную службу сокращение срока пребывания иностранцев в Украине. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

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Наказание может измениться

Депутаты предлагают признатьуголовной виной проникновения в зону отчуждения и зону безусловного отселения без законного разрешения или самовольное поселение в этой зоне, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон.

Незаконное проникновение в зону отчуждения – штраф от 1000 до 2500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 42 500 грн) или ограничение свободы на срок от одного до трех лет. Пока такое нарушение карается штрафом от 425 грн до 510 грн.

За вывоз продуктов питания (грибы, ягоды, животного происхождения и т.п.) – то же наказание, только еще плюс тюремная от одного до трех лет.

Если из-за вышеуказанных действий умер человек или сильно пострадало его здоровье (например, отравление "радиоактивными" грибами, ягодами, или излучение радиация от металлолома) – тюремный срок от трех до семи лет.

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