Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Появился новый лидер. В Чернобыльской зоне заметили стадо одичавших животных (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 14:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Чернобыле дикие коровы выбрали нового вожака – сейчас они живут в самостоятельном стаде, но под присмотром работников заповедника
В Чернобыльском стаде коров появился новый вожак
В Чернобыльском стаде коров появился новый вожак / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Чернобыльской зоны кроме диких животных живет и стадо одичавших коров. Работники зоны отчуждения следят за ними несколько лет и заметили, что у стада появился новый лидер.

Об этом рассказали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Реклама

Отмечается, что в стаде насчитали 20 голов – быки, коровы и телята в меру упитанные. Работники заповедника надеются, что они хорошо переживут эту зиму.

Фото Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

"В этом году в стаде сменился лидер: молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена", – говорится в сообщении.

Фото Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Откуда взялись одичавшие коровы?

Стадо одичавших коров появилось в заповеднике в 2016 году, после смерти их хозяев – самопоселенцев села Лубянка. Всего там было семь коров. Погодные условия не помешали размножению животных и теперь они живут по правилам дикой природы. Все коровы относятся к распространенной на Полесье черно-пестрой молочной породе.

Реклама

Однако это не первый случай. После аварии на Чернобыльской АЭС почти год жило стадо одичавшего скота вокруг бывшего села Чистогаловка. Позже его перегнали в экспериментальное хозяйство в село Новошепелычи.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 872

заболело за неделю в Киeвe

+5%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять