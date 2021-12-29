В Чернобыльской зоне поймали туристов-экстремалов

Сталкеры незаконно проникли в зону отчуждения / Фото: Коллаж: Сегодня

25 декабря во время патрулирования территории Чернобыльской зоны отчуждения полицейские обнаружили двух юношей. На них составили протоколы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"18-летние жители города Николаев проникли на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольно-пропускные пункты", – говорится в Сети.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч гривен.

"Административные материалы направлены в суд для принятия решения", – добавляют в сообщении.

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Какое наказание грозит сталкерам

Депутаты предлагают признать криминальным проступком проникновение в зону отчуждения и зону безусловного отселения без законного разрешения или самовольное поселение в этой зоне, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон.

Незаконное проникновение в зону отчуждение – штраф от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 42 500 грн) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет. Сейчас такое нарушение карается штрафом от 425 грн до 510 грн.

За вывоз продуктов питания (грибы, ягоды, животного происхождения и т.д.) – то же самое наказание, только еще плюс тюрьма от одного до трех лет.

Если из-за выше указанных действий умер человек или сильно пострадало его здоровье (например, отравление "радиоактивными" грибами, ягодами, или излучение радиация от металлолома) – тюрьма на срок от трех до семи лет.

Отметим, в последние годы в Чернобыле регулярно вспыхивали масштабные пожары, а последний из них в апреле 2020 года остановили прямо на подступах к ЧАЭС. Как рассказывал нам начальник украинского НИИ гражданской защиты Виталий Кропивницкий, нарушители поджигают, чтобы посмотреть, как "красиво" горит.

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