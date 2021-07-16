В Днепре под Киевом засилье медуз: грозит ли это катастрофой (видео)

Многие уверены, что качество воды в Днепре ухудшается и медузы могут причинить вред местной экосистеме

В речной воде завелись медузы. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне сообщают о засилье медуз в Днепре в районе Киева. Пользователи социальных сетей пишут, что впервые медуз заметили еще в августе 2020 года. Они пресноводные и появляются при нагревании воды выше +25. Сайт "Сегодня" решил поинтересоваться у экологов, является ли данное явление экологической катастрофой.

Их появление свидетельствует о том, что Днепр мелеет и зарастает. Пресноводные медузы имеют жало, но используют его, как правило, для ловли корма.

"Есть серьезная опасность их проживания в Днепре. Скорее всего, популяция медуз будет расти, и они начнут поедать корм других рыб, что уменьшит количество последних. Также медузы могут портить качество воды, забивать системы забора воды, гидротехнические сооружения и другие механизмы", – пишет Егор Фирсов, автор поста.

По его мнению, этот плохой признак еще раз подтверждает, что качество воды в Днепре катастрофически ухудшается.

Что говорят экологи

Эколог Александр Соколенко подтверждает, что в Днепре действительно есть медузы.

"Это типичный представитель речной фауны. Медузы не все живут в море. Их наличие в Днепре – это обычное природное явление. А их большое количество связано с определенным периодом развития этих организмов. Они стают видимыми для человека за счет значительного прогревания воды, а именно летом при очень жаркой погоде. Поэтому мы сейчас можем их наблюдать массово, а при снижении температуры воды они исчезнут", – рассказывает сайту "Сегодня" Александр Соколенко, эколог.

Эксперт подтверждает, что медузы могут причинять вред местной экосистеме. Например, забивать собой гидротехнические сооружения, отбирать еду у рыб.

"Все это свидетельствует об изменении климата. Уже месяц в Киеве держится аномально жаркая для лета погода. Я не исключаю, что с годами количество медуз в Днепре будет расти. И возможен определенный дисбаланс. В будущем – это может стать определенной опасностью. Но сейчас нет оснований говорить, что засилье медуз в Днепре – это катастрофа, это обычное сезонное явление", – утверждает Александр Соколенко.

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В то же время он говорит, что в Днепре появляется рыба, которой никогда там не было, например, солнечный окунь. А также флора и птицы, которые ранее были не свойственны для нашего региона.

"Все это индикаторы изменения климата. Вода в Днепре стает теплее. Также появляются новые представители флоры, которых ранее в районе Киева не наблюдалось", – отмечает Александр Соколенко.

Ранее мы писали, что в акватории одесского порта заметили очередное нашествие медуз.

Также мы писали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.