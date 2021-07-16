У Дніпрі під Києвом засилля медуз: чи загрожує це катастрофою (відео)

Багато хто впевнений, що якість води в Дніпрі погіршується і медузи можуть заподіяти шкоди місцевій екосистемі

У річковій воді завелися медузи. Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни повідомляють про засилля медуз в Дніпрі в районі Києва. Користувачі соціальних мереж пишуть, що вперше медуз помітили ще в серпні 2020 року. Вони прісноводні і з'являються при нагріванні води вище +25. Сайт "Сьогодні" вирішив поцікавитися у екологів, чи є дане явище екологічною катастрофою.

Їх поява свідчить про те, що Дніпро міліє і заростає. Прісноводні медузи мають жало, але використовують його, як правило, для лову корму.

"Є серйозна небезпека їх проживання в Дніпрі. Швидше за все, популяція медуз буде рости, і вони почнуть поїдати корм інших риб, що зменшить кількість останніх. Також медузи можуть псувати якість води, забивати системи забору води, гідротехнічні споруди та інші механізми", – пише Єгор Фірсов, автор поста.

На його думку, ця погана ознака ще раз підтверджує, що якість води в Дніпрі катастрофічно погіршується.

Що кажуть екологи

Еколог Олександр Соколенко підтверджує, що в Дніпрі дійсно є медузи.

"Це типовий представник річкової фауни. Медузи не всі живуть в морі. Їх наявність в Дніпрі – це звичайне природне явище. А їх велика кількість пов'язана з певним періодом розвитку цих організмів. Вони стають видимими для людини за рахунок значного прогрівання води, а саме влітку при дуже жаркій погоді. Тому ми зараз можемо їх спостерігати масово, а при зниженні температури води вони зникнуть", – розповідає сайту "Сегодня" Олександр Соколенко, еколог.

Експерт підтверджує, що медузи можуть заподіяти шкоду місцевій екосистемі. Наприклад, забивати собою гідротехнічні споруди, відбирати їжу у риб.

"Все це свідчить про зміну клімату. Уже місяць у Києві тримається аномально спекотна для літа погода. Я не виключаю, що з роками кількість медуз в Дніпрі буде рости. І можливий певний дисбаланс. В майбутньому – це може стати певною небезпекою. Але зараз немає підстав говорити, що засилля медуз в Дніпрі – це катастрофа, це звичайне сезонне явище", – стверджує Олександр Соколенко.

Читайте також: Потоп, погром і навала медуз: що накоїла негода в Бердянську (відео)

У той же час він говорить, що в Дніпрі з'являється риба, якої ніколи там не було, наприклад, сонячний окунь. А також флора і птиця, які раніше були не властиві для нашого регіону.

"Все це індикатори змін клімату. Вода в Дніпрі стає тепліше. Також з'являються нові представники флори, яких раніше в районі Києва не спостерігалося", – зазначає Олександр Соколенко.

Раніше ми писали, що в акваторії одеського порту помітили чергове нашестя медуз.

Також ми писали, що на популярному українському курорті Кирилівка посилено боролися з морськими мешканцями, яких викидало на берег – місцеві жителі витягали медуз з води за допомогою рибальських сіток, як рибу, а потім вивозили їх подалі на тачках.