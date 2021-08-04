В доме-монстре на Подоле заметили жизнь: что происходит в скандальном здании

Здание не введено в эксплуатацию и люди не имеют права там жить. При этом повлиять на них местные власти не могут

В одной из квартир "монстра" был включен свет, там находился мужчина. Коллаж "Сегодня"

В скандальном доме-монстре на Подоле, что на улице Нижний Вал, 27-29, поселились жильцы. В помещении заметили включенный свет, там ходил человек, возможно, строитель, который делает ремонт. Квартира находится на верхнем этаже, который власти требуют снести.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В мэрии нам рассказали, что здание не введено в эксплуатацию и жить там люди не имеют права. А если они пользуются водой и светом, то платят за них по повышенному тарифу. Однако повлиять на них у властей права нет.

"У нас нет таких полномочий. Мы можем продолжать судиться с компанией, которая все это незаконно построила, и требовать снести незаконно возведенные этажи", – рассказал сайту "Сегодня" депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

Не исключено, что в здание будут заселяться другие жильцы, которые купили там квартиры. Однако без ввода в эксплуатацию, их ожидает судьба скандально известных "домов Войцеховского". Там не работали лифты, отсутствовали коммуникации, а за пользованием электричеством и водой людям пришлось платить по завышенному тарифу.

Депутат подчеркнул, что городская власть будет продолжать бороться в судах за то, чтобы незаконно построенные три этажа демонтировали.

"Высота здания почти 40 метров, тогда как в исторической части Подола нельзя строить выше 27 метров. Мы требовали уменьшить этажность здания, но застройщик решил пойти по беспределу", – добавил Белоцерковец.

По его словам, на сессии Киевсовета решили обратиться в Кабмин с просьбой к Министерству развития общин и территорий Украины и Государственной архитектурно-строительной инспекции не допустить ввода в эксплуатацию дома-монстра, в связи с отсутствием у него в пользовании земельного участка. За это решение проголосовали депутаты всех фракций Киевсовета.

Напомним, ранее Апелляционный суд не разрешил застройщику узаконить права собственности на отдельные квартиры в доме на улице Нижний Вал, 27-29.

Также мы писали, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки здания. Он обязал ответчика за свой счет снести самовольно построенные этажи.