В Гостомеле под Киевом сбили 3 вертолета боевиков

Предпринимается попытка захватить международный аэропорт "Антонов" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Гостомеле расположен аэродром госпредприятия "Антонов". Там была атака российских вертолетов с выводкой десанта.

Об этом пишет советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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"Идет бой. Сбито 3 вертолета противника", – написал Геращенко.

Местные говорят, что пролетело более 20 вертолетов.

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В Киеве ожидается вторая волна ударов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил на брифинге, что в столице ожидается вторая серия ударов.

"Сейчас может быть волна следующих ракетных ударов, в том числе по объектам в Киеве. Скорее всего, гражданские объекты не будут затронуты – они не хотят злить население. По военным объектам (могут быть удары. – Ред.) – они все эвакуированы и потерь не будет", — сказал Арестович.

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