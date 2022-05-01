В Гостомеле возобновляет работу транспорт – график

В освобожденных городах начинает ходить транспорт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Гостомеле Киевской области в понедельник, 2 мая, возобновят движение общественного транспорта, который соединяет пригород с Киевом. Опубликован также график движения.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельского городского совета. Количество автобусов в дальнейшем будет увеличиваться.

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В частности, со 2 мая возобновят перевозки маршруты:

№386/774 с. Лубянка-Киев.

Шибене-Киев Реклама

№ 389 Гостомель (Крохмальный завод) – Киев (ст. м. "Академгородок").

"Графики движения будут уплотняться по мере роста количества пассажиров, о чем будет сообщаться дополнительно в объявлениях в транспортных средствах", – говорится в сообщении.

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