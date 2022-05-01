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У Гостомелі відновлює роботу транспорт – графік

1 травня, 16:03
Графіки руху будуть ущільнюватися зі збільшенням кількості пасажирів

У звільнених містах починає ходити транспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Гостомелі Київської області у понеділок, 2 травня, відновлять рух громадського транспорту, який сполучає передмістя з Києвом. Опубліковано також графік руху.

Про це повідомили у прес-службі Гостомельської міської ради. Кількість автобусів надалі збільшуватиметься.

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Зокрема, з 2 травня відновлять перевезення маршрути:

  • №386/774 с. Луб'янка-Київ.

  • Шибене-Київ

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  • № 389 Гостомель (Крохмальний завод) – Київ (ст. м. "Академмістечко").

"Графіки руху ущільнюватимуться зі зростанням кількості пасажирів, про що повідомлятиметься додатково в оголошеннях у транспортних засобах", – йдеться у повідомленні.

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