У Гостомелі відновлює роботу транспорт – графік

У звільнених містах починає ходити транспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Гостомелі Київської області у понеділок, 2 травня, відновлять рух громадського транспорту, який сполучає передмістя з Києвом. Опубліковано також графік руху.

Про це повідомили у прес-службі Гостомельської міської ради. Кількість автобусів надалі збільшуватиметься.

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Зокрема, з 2 травня відновлять перевезення маршрути:

№386/774 с. Луб'янка-Київ.

Шибене-Київ Реклама

№ 389 Гостомель (Крохмальний завод) – Київ (ст. м. "Академмістечко").

"Графіки руху ущільнюватимуться зі зростанням кількості пасажирів, про що повідомлятиметься додатково в оголошеннях у транспортних засобах", – йдеться у повідомленні.

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