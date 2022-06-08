В Киев из Бучи и Ирпеня хотят запустить новый вид транспорта: что известно

Между Киевом и Ирпенем планируют построить троллейбусную линию, чтобы улучшить транспортное сообщение между столицей и городами Киевской агломерации. Планируется, что троллейбусы будут доезжать из Ирпеня к станции метро "Академгородок".

Насколько реален этот проект, сайту "Сегодня" рассказал заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

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За счет госбюджета

По словам замминистра, построить троллейбусную линию между Ирпенем и Киевом вполне реально.

"Все зависит от того, насколько быстро смогут работать местные власти над подготовкой необходимой проектной документации. Эта работа, которая должна быть совместно проведена Киевской областной государственной администрацией и городскими властями Ирпеня и Бучи. Я думаю, что профинансировать такой проект за счет государства будет вполне реально. Но необходимо, чтобы были выполнены все подготовительные работы", – рассказал сайту "Сегодня" заместитель министра финансов Украины Александр Кава.

Маршрут определят местные власти

Пока точно неизвестно, какой будет трасса троллейбуса и сколько на ней будет остановок.

"Окончательно трасса троллейбуса должна быть утверждена городскими властями Ирпеня и Бучи. К Киеву троллейбус будет идти по дороге Р-70, которая была не так давно построена. Она идет из Ирпеня к станции метро "Академгородок", – уточняет Александр Кава.

Он добавляет, что работы по строительству троллейбусной линии будут финансировать из госбюджета.

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Цена вопроса

"Такой крупный проект сможет профинансировать только государственный бюджет. Местные бюджеты этого сделать не смогут. Я думаю, что он обойдется в сумму порядка 700-800 миллионов гривен. Троллейбусная линия позволить разрешить проблему транспортного сообщения пригородов со столицей, причем раз и навсегда", – уверен Александр Кава.

Пока рано говорить сколько будет стоить проезд в троллейбусе, но жители городов-спутников получат альтернативу переполненным маршруткам и электричкам, на которых сейчас они добираются в Киев.

"В пиковые часы троллейбус должен ходить по маршруту через каждые 5 минут – агломерация Ирпеня и Бучи очень большая и пассажиропоток там должен быть внушительный. "Укрзалізниця" активизировала там работу по электричке. Но электричка будет вывозить пассажиров только в час пик, а остается еще межпиковое время, когда электрички ходить не будут. В это время, как раз троллейбус сможет перевозить большую часть пассажиров", – добавляет заместитель министра финансов Украины.

Стадия проекта

Сейчас идет процесс организации работы городских властей, областной администрации и Мининфраструктуры – решается кто и что именно будет делать.

"Любой такой строительный проект предполагает подготовительный этап. Это то, что людям не видно, но без этого реализовать проект невозможно. Конечно, всем бы хотелось, чтобы уже сейчас начался монтаж контактной сети, но, увы, так не бывает. Нужно время на разработку проекта", – говорит Александр Кава.

Мнение КГГА

В столичной мэрии тему строительства троллейбусной линии с Ирпеня пока не комментируют. Однако, намекают, что одобряют планы строительства, тем более если линия будет строиться за счет госбюджета.

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О строительстве троллейбусной линии между Киевом и Ирпенем власти разных уровней ранее вспоминали, только перед выборами. Тогда всевозможные кандидаты обещали взяться за этот проект, но, увы, троллейбус от Киева до Ирпеня оставался лишь ярким обещанием, как и продление ветки киевского метро к Броварам.

Транспорт