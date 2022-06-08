У Київ з Бучі та Ірпеня хочуть запустити новий вид транспорту: що відомо

Між Києвом та Ірпенем планують побудувати тролейбусну лінію, щоб покращити транспортне сполучення між столицею та містами Київської агломерації. Планується, що тролейбуси доїжджатимуть із Ірпеня до станції метро "Академмістечко".

Наскільки реальний цей проєкт, сайту "Сьогодні" розповів заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

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За рахунок держбюджету

За словами заступника міністра, побудувати тролейбусну лінію між Ірпенем та Києвом цілком реально.

"Усе залежить від того, наскільки швидко зможе працювати місцева влада над підготовкою необхідної проєктної документації. Це робота, яка має бути спільно проведена Київською обласною державною адміністрацією та міською владою Ірпеня та Бучі. На мою думку, профінансувати такий проєкт за рахунок держави буде цілком реально. Але необхідно, щоб були виконані всі підготовчі роботи", – розповів сайту "Сьогодні" заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

Маршрут визначить місцева влада

Поки достеменно невідомо, якою буде траса тролейбуса та скільки на ній буде зупинок.

"Остаточно траса тролейбуса має бути затверджена міською владою Ірпеня та Бучі. До Києва тролейбус йтиме дорогою Р-70, яка була недавно побудована. Вона йде з Ірпеня до станції метро "Академмістечко", – уточнює Олександр Кава.

Він додає, що роботи з будівництва тролейбусної лінії фінансуватимуть з держбюджету.

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Ціна питання

"Такий великий проєкт зможе профінансувати лише державний бюджет. Місцеві бюджети цього зробити не зможуть. Я думаю, що він коштуватиме близько 700-800 мільйонів гривень. Тролейбусна лінія дозволить вирішити проблему транспортного сполучення передмість зі столицею, причому раз і назавжди", – упевнений Олександр Кава.

Поки що рано говорити, скільки коштуватиме проїзд у тролейбусі, але мешканці міст-супутників отримають альтернативу переповненим маршруткам та електричкам, якими зараз вони добираються до Києва.

"У пікові години тролейбус повинен ходити по маршруту через кожні 5 хвилин – агломерація Ірпеня та Бучі дуже велика і пасажиропотік там має бути значним. "Укрзалізниця" активізувала там роботу електричкою. Але електричка вивозитиме пасажирів тільки в годину пік, а залишається ще міжпіковий час, коли електрички не ходитимуть. У цей час тролейбус зможе перевозити більшу частину пасажирів", – додає заступник міністра фінансів України.

Стадія проєкту

Наразі триває процес організації роботи міської влади, обласної адміністрації та Мінінфраструктури – вирішується, хто і що саме робитиме.

"Будь-який такий будівельний проєкт передбачає підготовчий етап. Це те, що не видно людям, але без цього реалізувати проєкт неможливо. Звичайно, всім хотілося б, щоб уже зараз розпочався монтаж контактної мережі, але, на жаль, так не буває. Потрібен час на розробку проєкту", – каже Олександр Кава.

Думка КМДА

У столичній мерії тему будівництва тролейбусної лінії з Ірпеня поки що не коментують. Проте натякають, що схвалюють плани будівництва, тим більше, якщо лінія будуватиметься за рахунок держбюджету.

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Про будівництво тролейбусної лінії між Києвом та Ірпенем влада різних рівнів раніше згадувала лише перед виборами. Тоді всілякі кандидати обіцяли взятися за цей проєкт, але, на жаль, тролейбус від Києва до Ірпеня залишався лише яскравою обіцянкою, як продовження гілки київського метро до Броварів.

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