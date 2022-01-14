В Киев нагрянет сильный ветер и гололед – прогноз синоптиков на выходные

В столице будет гололед и ветер. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 15 и 16 января ожидается шквальный ветер. Также синоптики прогнозируют гололед на дорогах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Какой будет погода в столице 15 и 16 января?

В Киеве 15 января ожидается сильный ветер, который в воскресенье, 16 января, ослабнет.

Небольшие осадки будут местами лишь 15 января.

Температура воздуха ночью составит -1-4 градуса, а днем будет около 1 градуса мороза и гололед на дорогах.

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Погода в Украине 15 января. Скриншот

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Погода в Украине 16 января. Скриншот

Украину резко атакует непогода

В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.

14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.