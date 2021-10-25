В Киеве авто "героев парковки" эвакуировали на велодорожку

В Киеве десятки авто переставили эвакуатором на велодорожку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ночью коммунальщики эвакуатором подняли припаркованное авто и нарисовали под ним велодорожку. А на утро на место приехали правоохранители и выписали водителю штраф за неправильную парковку.

Об этом рассказал сам водитель Алекс Мочанов в Facebook.

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Он отметил, что эвакуаторы поднимали не только его авто, но и еще несколько десятков других припаркованных вдоль Соломенской улицы машин.

Доказательства нарушения. Скриншот

"Нарисовали под нами велодорожку, поставили машины сверху на еще не просохшее , развесили знаки – и тут же инспекторы паркования прошли и раскидали под щетки дворников предьявы на 680 грн каждому, хотя по сути я не парковался свежеобозначенной велодорожке", - написал Мочанов.

Мужчина отметил, что ранее рядом были две большие стоянки, но вместо них построили торговый центр и жилой комплекс. Теперь местным жителям негде оставить авто.

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"Куда теперь парковать машины тем, кто оставался среди понаехавших? На крыши? Или привязывать тачки, как велики, на балконы? Альтернативы ведь никто не предложил и не собирается", - добавил Мочанов.

Будут ли заставлять платить за парковку во дворах?

У городских властей пока нет в планах получать средства за парковку во дворах домов от жителей Киева. Городская администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, – отметил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. – Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".