Будут ли заставлять киевлян платить за парковку во дворах – в КГГА ответили

Муниципальная парковка. Фото: коллаж "Сегодня"

У городских властей пока нет в планах получать средства за парковку во дворах домов от жителей Киева. Городская администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, – отметил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. – Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".

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Он добавил, что парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений.

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"Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как "быстрых" и аварийных служб, так и жителям самих домов", – отметил начальник инспекции по парковке.

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Напомним, кошмар устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, а и еще на крышу поставили голову коровы.