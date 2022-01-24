В Киеве блоггеры на Porsche сбили мужчину (видео)

За инцидент мужчине заплатили компенсацию/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве на скорости автомобиль сбил мужчину. Известно, что он попал под колеса Porsche.

Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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На кадрах с видео, которое пассажиры Porsche записывали из салона автомобиля видно, как водитель на скорости едет, объезжает другой автомобиль на дороге и сбивает мужчину.

Полицию и скорую, вероятно, никто не вызвал, поскольку впоследствии на Instagram-странице одной из пассажирок автомобиля появилась информация, что пострадавшему заплатили деньги и разошлись. Известно, что эта самая пассажирка — известная блоггерша.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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