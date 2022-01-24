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В Киеве блоггеры на Porsche сбили мужчину (видео)

Владимир Козырь
24 января, 23:36
Автомобиль ехал на скорости и обгонял другие транспортные средства

За инцидент мужчине заплатили компенсацию/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве на скорости автомобиль сбил мужчину. Известно, что он попал под колеса Porsche.

Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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Подробности

На кадрах с видео, которое пассажиры Porsche записывали из салона автомобиля видно, как водитель на скорости едет, объезжает другой автомобиль на дороге и сбивает мужчину.

Полицию и скорую, вероятно, никто не вызвал, поскольку впоследствии на Instagram-странице одной из пассажирок автомобиля появилась информация, что пострадавшему заплатили деньги и разошлись. Известно, что эта самая пассажирка — известная блоггерша.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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