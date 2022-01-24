У Києві блогери на Porsche збили чоловіка (відео)

За інцидент чоловіку заплатили компенсацію/Колаж: "Сьогодні"
У Києві на швидкості автомобіль збив чоловіка. Відомо, що він потрапив під колеса Porsche.
Відео з інцидентом з'явилося в Telegram-каналі "Київ без цензури".
Деталі
На кадрах з відео, яке пасажири Porsche записували з салон автомобіля видно, як водій на швидкості їде, об'їжджає інший автомобіль на дорозі та збиває чоловіка.
Поліцію та швидку, ймовірно, ніхто не викликав, оскільки згодом на Instagram-сторінці однієї з пасажирок автомобіля з'явилася інформація, що постраждалому заплатили гроші та розійшлися. Відомо, що ця сама пасажирка — відома блогерка.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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