В Киеве бойцовская собака насмерть загрызла чихуахуа, пока ее хозяин пил пиво (фото, видео)

По словам очевидцев это уже не первый случай, пострадавшие написали заявление в полицию

Киевляне сегодня стали свидетелями трагического инцидента во дворе – большая собака набросилась на маленькую. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Михайлюк, хозяин большой собаки не пытался ее остановить.

Происшествие случилось в Оболонском районе – стаффордширский бультерьер загрыз чихуахуа.

"Владелец даже не пытался его оттащить или сказать: "фу", а просто безразлично пошел дальше, попивая пиво", – рассказала хозяйка чихуахуа.

Фото 18+

По словам владелицы маленького пса, она на секунду отвлеклась на свою другую собаку, а в это время смельчак "подбежал к стафу".

Горожан возмутило поведение владельца стаффордширского терьера. Оказалось, что на счету его пса это не первый случай, а сам человек "отсидел и его опасаются соседи".

Женщина, которая оказалась на месте сняла видео ЧП. В ролике присутствуют эмоции и ненормативная лексика с угрозами, но по словам женщины, у нее был шок.

Видео 18+

Видео опубликовали также в местной группе и сразу пошли комментарии, что это не первый такой случай.

Видео 18+

Кстати, инцидент случился рядом с детсадом.

Владелица погибшего щенка написала заявление в полицию.

Отметим, что у стаффордширского бультерьера неукротимый темперамент прописан в стандарте породы. Он предан своему хозяину, а также может быть агрессивным к сородичам.

Ранее мы писали, что в Ирпене мужчина жестоко избил бездомную собаку ногами – она отбивалась от его пса.