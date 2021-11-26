В Киеве будет ветрено: прогноз погода на 26 ноября (карта)

Столбики термометров не поднимут выше 8 градусов тепла/Коллаж: Сегодня
В пятницу, 26 ноября, в Киеве ожидается ветреная погода. Прогнозируют переменную облачность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В столице Украины днем ожидается 6-8 градусов тепла. Прогнозируют порывы ветра — 7-12 м/с. Осадков не будет.
На Киев надвигаются метели и морозы
В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не больше 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.
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