У Києві буде вітряно: прогноз погоди на 26 листопада (карта)

Стовпчики термометрів не піднімуть вище 8 градусів тепла/Колаж: Сьогодні
У п'ятницю, 26 листопада, у Києві очікується вітряна погода. Прогнозують мінливу хмарність.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У столиці України вдень очікується 6-8 градусів тепла. Прогнозують пориви вітру — 7-12 м/с. Опадів не буде.
На Київ насуваються хуртовини та морози
У Київ прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.
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