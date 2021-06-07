В Киеве бывший заключенный бегал за прохожими с ножом (фото)

Фото: Муниципальная стража Киева
В понедельник, 7 июня, по столичному парку Совки бегал неадекватный бывший заключенный – мужчина пугал прохожих ножом.
Об этом пишет Муниципальная стража Киева.
"Данная персона недавно вышла из мест лишения свободы. Как видим, на путь исправления мужчина не стал", - говорится в сообщении.
Мужчина бегал с ножом за прохожими и пугал их расправой. Это уже второй случай за последнюю неделю.
Фото: Муниципальная стража Киева
Муниципальная охрана задержала бывшего заключенного и передала правоохранителям.
Фото: Муниципальная стража Киева
Ранее мы сообщали, что в Белой Церкви неадекватный мужчина бросался на прохожих с ножом. Инцидент произошел возле одного из супермаркетов на улице 1-вой Песчаной. Оказалось, что он не просто пугал ножом прохожих, а еще и устроил драку.
Напомним, что в Киеве поймали мужчину, который ножом ранил двух киевлян. ЧП произошло из-за замечания по поводу собаки, которая бросалась на прохожих.
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