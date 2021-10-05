В Киеве частично начался отопительный сезон: где уже тепло

Синоптики передают заморозки уже в первой половине октября / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 1 октября стартует начало отопительного сезона. Подключать к отоплению должны помещения только социальных объектов.

Об это пишет Kyiv Media со ссылкой на распоряжение исполкома Киевсовета.

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Системы теплоснабжения могут быть включены только по заявкам руководства социальных учреждений. Отопление в жилых домах начнут давать после падения среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов и ниже.

Документ о начале отопительного сезона мэр подписал еще 30 сентября.

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Распоряжение КГГА / Фото: КГГА

Где в Киеве будет тепло

В распоряжении КГГА указано, что с 1 октября батареи могут стать теплыми в таких учреждениях:

больницах и поликлиниках;

учреждениях культуры, физкультуры и спорта;

школах и детских садах.

Однако пока неизвестно, где конкретно включат тепло.

Какой будет погода в Украине в октябре?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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