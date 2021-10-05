У Києві частково почався опалювальний сезон: де вже тепло

Синоптики передають заморозки вже в першій половині жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 1 жовтня стартує початок опалювального сезону. Підключати до опалення повинні приміщення тільки соціальних об'єктів.

Про це пише Kyiv Media з посиланням на розпорядження виконкому Київради.

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Системи теплопостачання можуть бути включені тільки за заявками керівництва соціальних установ. Опалення в житлових будинках почнуть давати після падіння середньодобової температури повітря до +8 градусів і нижче.

Документ про початок опалювального сезону мер підписав ще 30 вересня.

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Розпорядження КМДА / Фото: КГГА

Де в Києві буде тепло

У розпорядженні КМДА зазначено, що з 1 жовтня батареї можуть стати теплими в таких установах:

лікарнях і поліклініках;

установах культури, фізкультури і спорту;

школах і дитячих садах.

Однак поки невідомо, де конкретно включать тепло.

Якою буде погода в Україні у жовтні?

Синоптики не виключають заморозків навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура у жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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