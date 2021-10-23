В Киеве человек попал под поезд: задержано движение электрички

В Киеве задерживается движение городской электрички / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 23 октября задерживается движение городской электрички №7313. Это связано с попаданием человека под поезд.

Об этом сообщили в "Киевпастранс".

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"Задержано движение городской электрички №7313 на перегоне ст. Вышгородская – ст. Сырецкая в направлении ст. Борщаговская из-за попадания человека под поезд. На месте работают специалисты", – говорится в сообщении.

Когда возобновится движение транспорта, пока не сообщается.

Под Харьковом поезд насмерть сбил девушку

В социальных сетях появилось видео момента трагедии, которая произошла 19 октября.

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На видео видно, что девушка собиралась перейти через железнодорожное полотно. Сначала она пропустила один поезд, а после того как он проехал – начала идти. Но когда она заметила приближающийся второй поезд, то резко пробежала вперед, но уже было поздно.

От полученных травм девушка скончалась мгновенно.

"19-летняя девушка пропустила один поезд, но из-за общего шума и наушников слишком поздно заметила другой", – говорится в сообщении.

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