У Києві людина потрапила під потяг: затримано рух електрички

У Києві затримується рух міської електрички / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 23 жовтня затримується рух міської електрички №7313. Це пов'язано з попаданням людини під потяг.

Про це повідомили в "Київпастранс".

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"Затримано рух міської електрички №7313 на перегоні ст. Вишгородська – ст. Сирецька в напрямку ст. Борщагівська через потрапляння людини під потяг. На місці працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.

Коли відновиться рух транспорту, поки не повідомляється.

Під Харковом поїзд на смерть збив дівчину

В соціальних мережах з'явилося відео моменту трагедії, яка сталася 19 жовтня.

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На відео видно, що дівчина збиралася перейти через залізничне полотно. Спочатку вона пропустила один поїзд, а після того як він проїхав – почала йти. Але коли вона помітила що наближається другий поїзд, то різко пробігла вперед, але вже було пізно.

Від отриманих травм дівчина померла миттєво.

"19-річна дівчина пропустила один поїзд, але через загальний шум і навушники занадто пізно помітила інший" , – йдеться в повідомленні.

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