В Киеве десятки домов остались без воды – список улиц

В столице отключили холодную воду. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 23 декабря, на нескольких улицах Киева отсутствует холодное водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

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Где нет воды?

23 декабря временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

Контрактовая площадь, 4

ул. Туровская, 18/20

ул. Симиренко, 22в, 22г, 34а

ул. Героев Космоса, 7

ул. Котельникова, 45в, 47, 49

ул. Новополевая, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а

ул. Пост-Волынская, 2/103

В Киеве отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Харьковом жители 200 домов остались без воды из-за соседа

В Лозовой Харьковской области жители 200 домов более суток сидят без водоснабжения. Во всем виноват сосед, который не пускает коммунальщиков во двор, где прорвало трубу.

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Трубу прорвало на улице Курчатова. Без водоснабжения остались 200 частных домов и очистные сооружения.