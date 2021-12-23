У Києві десятки будинків залишилися без води – список вулиць

У столиці вимкнули холодну воду. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 23 грудня, на кількох вулицях Києва відсутнє холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.

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Де немає води?

23 грудня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

Контрактова площа, 4

вул. Турівська, 18/20

вул. Симиренка, 22в, 22г, 34а

вул. Героїв Космосу, 7

вул. Котельнікова, 45в, 47, 49

вул. Новопольова, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а

вул. Пост-Волинська, 2/103

У Києві відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Харковом мешканці 200 будинків залишилися без води через сусіда

У Лозовій Харківської області жителі 200 будинків більше доби сидять без водопостачання. У всьому винен сусід, який не пускає комунальників у двір, де прорвало трубу.

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Трубу прорвало на вулиці Курчатова. Без водопостачання залишилися 200 приватних будинків та очисні споруди.