В Киеве девушка залезла на эвакуатор и не давала увезти ее машину (видео)

На видео, которое сняли очевидцы видно, что полицейский пытается снять девушку с эвакуатора

Владелица авто не дает забрать свою машину на штрафплощадку. Фото: скрин

В Киеве на Подоле произошло ЧП. Эвакуатор хотел забрать неправильно припаркованное авто, однако, его хозяйка не захотела просто так сдаваться и забралась на эвакуатор.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Это произошло на улице Волошской.

"Владелица кое-как запаркованного автомобиля Toyota залезла на эвакуатор и не дает забрать свою машину на штрафплощадку", – пишут в Сети.

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По предварительной информации, полиция уже прибыла на место и пытается снять девушку с эвакуатора.

Ранее мы писали, что в Киеве водитель эвакуатора припарковался под знаком "стоянка запрещена" и угрожал очевидцам.

Напомним, на Позняках эвакуатор хотел увезти автомобиль с ребенком внутри.