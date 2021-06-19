В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки (фото)

Родители девочки находились дома во время трагедии – правоохранители выясняют все подробности чрезвычайного происшествия

Фото: Киев Оперативный

В субботу, 19 июня, в Киеве из окна девятого этажа выпала двухлетняя девочка.

Об этом сообщает "Сегодня"

ЧП произошло в Святошинском районе столицы, на улице Феодоры Пушиной. Ребенок оперся об москитную сетку и упал с высоты. Увы, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, ребенок погиб.

Известно, что в момент ЧП родители находились дома, сейчас с ними общаются сотрудники полиции.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Реклама

Фото: Киев Оперативный

Ранее мы сообщали, что в Киеве на улице Юрия Ильенко, 42, в недостроенном здании Шевченковского района произошло ЧП. Упал ребенок и нуждался в помощи спасателей.

Напомним, что в селе Кийлов Бориспольского района 10-летняядевочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета. Девочка погибла, а мальчик доставлен в больницу без сознания. Как рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области, ребята сначала пытались спасаться самостоятельно.