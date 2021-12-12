В Киеве элитный Mercedes на скорости влетел в Volkswagen (фото)

Водитель Mercedes вылетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный", коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где ранее провалилось асфальтовое покрытие, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Mercedes на скорости въехал в Volkswagen.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Детали ДТП

Авария произошла на площади Победы. Водитель на Mercedes вылетел на красный сигнал светофора с полосы для общественного транспорта и въехал в бок Volkswagen. Есть ли пострадавшие в ДТП, пока информации нет. Для подтверждения или опровержения этой версии аварии разыскивают свидетелей.

Mercedes спровоцировал ДТП, нарушив правила дорожного движения/Фото: Telegram-канал "Киев Оперативный"

Автомобиль врезался в Volkswagen/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"

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Есть ли пострадавшие в результате аварии, пока не известно/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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