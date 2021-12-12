Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Другие новости

В Киеве элитный Mercedes на скорости влетел в Volkswagen (фото)

Владимир Козырь
12 декабря, 20:45
Сейчас разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия

Водитель Mercedes вылетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный", коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где ранее провалилось асфальтовое покрытие, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Mercedes на скорости въехал в Volkswagen.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Реклама

Детали ДТП

Авария произошла на площади Победы. Водитель на Mercedes вылетел на красный сигнал светофора с полосы для общественного транспорта и въехал в бок Volkswagen. Есть ли пострадавшие в ДТП, пока информации нет. Для подтверждения или опровержения этой версии аварии разыскивают свидетелей.

Mercedes спровоцировал ДТП, нарушив правила дорожного движения/Фото: Telegram-канал "Киев Оперативный"

Автомобиль врезался в Volkswagen/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"

Реклама

Есть ли пострадавшие в результате аварии, пока не известно/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также

  • В Луцке водитель автомобиля Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на 4 пешеходов. Люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Всех пострадавших госпитализировали.
  • Под Днепром произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб мужчина, еще двое детей пострадали.