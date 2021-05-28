В Киеве эвакуировали людей из Макдональдса на Борщаговке: что произошло (фото)

На проспекте Леся Курбаса эвакуировали людей из Макдональдса. Фото: "Сегодня"

В Киеве на Борщаговке 28 мая произошло ЧП в "Макдональдсе". Как сообщает корреспондент "Сегодня", в туалете заведения нашли предмет похожий на взрывчатку.

Это произошло на проспекте Леся Курбаса, 19. Заведение закрыли, а персонал и посетителей эвакуировали.

В уборной нашли предмет похожий на взрывчатку – из него торчат провода.

Фото: "Сегодня"

Как сообщили позже в полиции Киева, поступило сообщение от работницы заведения быстрого питания о том, что в помещении обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывчатку.

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"Для проверки этой информации на место происшествия направлены ближайшие экипажи патрульных полицейских, взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Сейчас проведена эвакуация персонала и посетителей. Правоохранители проводят проверку, после события будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Фото: Сергей Кузьменко/Telegram

Событие должным образом зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан в Святошинском управлении полиции.

Ранее мы писали, что в Киевской области минировали школу.

Напомним, 1 сентября в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений – гимназии № 32 на улице Федорова. Впоследствии взрывчатки в помещении не обнаружили.