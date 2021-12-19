В Киеве эвакуировали всех людей с Центрального вокзала: что происходит

На месте работают правоохранители. / Фото: Коллаж: Сегодня
Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы минировании.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
В настоящее время все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Как ходят поезда
График поездов остался без изменений. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию вокзала переходы.
Что нам удалось узнать
В полиции Киева подтверждают, что поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в помещении Центрального железнодорожного вокзала Киева.
"Около 14:00 поступило сообщение о возможном минировании Центрального вокзала. Поступил звонок от мужчины о минировании. На место выехали кинологи и взрывотехники. Сейчас проверяют помещения вокзала, ищут подозрительный предмет. Пока у нас нет информации об эвакуации сотрудников и пассажиров вокзала", – рассказали нам в полиции Киева.
Что светит за ложное минирование
Наказание за ложное сообщение о минировании в Украине достаточно суровое – до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" трудно. Вручают достаточно малое число подозрений.
Однако такие факты есть. Во Львове суд осудил неработающего гражданина, который "заминировал" детский сад № 1 Львова, до 3 лет заключения условно.
Раньше мы писали:
- Мужчине за пьяную шутку грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. В Днепропетровской области за ложное сообщение о минировании здания полиция задержала нарушителя.
- В Днепре неизвестный отправил сообщение исполняющему обязанности директора школы № 111, что учебное заведение заминировано. Из здания эвакуировали детей и сотрудников.