В Киеве эвакуировали всех людей с Центрального вокзала: что происходит

На месте работают правоохранители. / Фото: Коллаж: Сегодня

Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы минировании.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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В настоящее время все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Как ходят поезда

График поездов остался без изменений. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию вокзала переходы.

Что нам удалось узнать

В полиции Киева подтверждают, что поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в помещении Центрального железнодорожного вокзала Киева.

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"Около 14:00 поступило сообщение о возможном минировании Центрального вокзала. Поступил звонок от мужчины о минировании. На место выехали кинологи и взрывотехники. Сейчас проверяют помещения вокзала, ищут подозрительный предмет. Пока у нас нет информации об эвакуации сотрудников и пассажиров вокзала", – рассказали нам в полиции Киева.

Что светит за ложное минирование

Наказание за ложное сообщение о минировании в Украине достаточно суровое – до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" трудно. Вручают достаточно малое число подозрений.

Однако такие факты есть. Во Львове суд осудил неработающего гражданина, который "заминировал" детский сад № 1 Львова, до 3 лет заключения условно.

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