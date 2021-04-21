В Киеве "героя парковки" закидали мусором и разбили стекло (видео)

В Киеве местные жители наказали "героя парковки" необычным способом.
Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.
ЧП произошло на Русановке.
"Автовладелец перекрыл своим авто дорогу и пошел, за что и был наказан. Поддерживаете такие методы?", – пишут в Сети.
Автомобиль Peugeot, водитель которого неправильно припарковал свою машину, забросали мусором и разбили лобовое стекло.
Ранее мы писали, что "героев парковки" в Киеве будут наказывать автоматически.
Напомним, эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковку.
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