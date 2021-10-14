Огонь уничтожил часть крыши – фото и видео последствий пожара в институте урологии

В Киеве вспыхнул пожар в институте урологии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Шевченковском районе столицы потушили пожар в институте урологии, на улице Винниченко, 9а. Там загорелась крыша двухэтажного недействующей здания.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Главная опасность была в том, что огонь мог распространиться по всей крыше и перейти на 8-этажное рядом стоящее здание. Пострадавших в результате возгорания нет. Всего на месте работали 30 спасателей на семи пожарных авто.

Фото: "Сегодня"

В 14:14 возгорание локализовали на площади 500 кв. м, а в 14:36 ​​- ликвидировали.

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Фото: "Сегодня"

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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