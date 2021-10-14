Огонь уничтожил часть крыши – фото и видео последствий пожара в институте урологии

В Киеве вспыхнул пожар в институте урологии / Фото: Коллаж: Сегодня
В Шевченковском районе столицы потушили пожар в институте урологии, на улице Винниченко, 9а. Там загорелась крыша двухэтажного недействующей здания.
Об этом сообщает ГСЧС.
Главная опасность была в том, что огонь мог распространиться по всей крыше и перейти на 8-этажное рядом стоящее здание. Пострадавших в результате возгорания нет. Всего на месте работали 30 спасателей на семи пожарных авто.
В 14:14 возгорание локализовали на площади 500 кв. м, а в 14:36 - ликвидировали.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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