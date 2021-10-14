Дым поднялся в небо: в Киеве горит институт урологии (видео)

В Киеве прямо сейчас серьезный пожар в институте урологии, на улице Винниченко, 9а. Как сообщили "Сегодня" в ГУ ГСЧС Киева, на территории института урологии горит двухэтажное здание.
"Загорелась крыша двухэтажного здания. На данный момент пожар локализован на площади 500 квадратных метров", сообщили сайту "Сегодня " в ГСЧС Киева.
На месте работают 8 единиц техники и 30 спасателей.
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Информации о пострадавших нет.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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