В Киеве горела многоэтажка: что произошло (видео)

Пожар возник на 12-м этаже высотки – на место выехали сотрудники ГСЧС

Пожар в многоэтажке. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

В Киеве сегодня, 29 июня, на улице Генерала Наумова произошло возгорание в многоэтажке. Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в ГСЧС, горел шестнадцатиэтажный дом.

"В шестнадцатиэтажном доме на 12 этаже произошло возгорание на балконе. Жители ликвидировали возгорание на балконе, до прибытия спасателей", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Киевской области прогремел взрыв в многоэтажке. После этого начался пожар.

Напомним, на Прикарпатье произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород.