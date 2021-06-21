В Киевской области прогремел взрыв в многоэтажке: восемь пострадавших

От взрыва в доме повыбивало окна. Фото: ГСЧС

В селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в многоэтажке. После этого начался пожар, на месте работают спасатели.

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Об этом сообщили в ГСЧС.

Взрыв произошел в 13:20 в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. У квартиры разбились окна. Из здания вывели 40 человек.

Одного ребенка и взрослого госпитализировали, еще шесть человек пострадали. После осмотра врачами они отказались от госпитализации.

Сейчас на месте находятся 53 спасателя на 12 пожарных авто.

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При этом в комментарии "Сегодня" в ГСЧС говорят, что пока не уверены, что это был именно взрыв.