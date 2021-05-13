В Киеве горела школа в Оболонском районе: всех эвакуировали (фото, видео)

По предварительной информации, в школе загорелись стройматериалы

В Оболонском районе Киева произошел пожар в школе №9. Всех сотрудников и учеников тут же эвакуировали из здания.

Об этом сообщает Життя Оболонського району в Telegram.

Школа находится на Минском массиве – проспект Маршала Рокоссовского, 5. Как оказалось, горели стройматериалы и краска, которую оставили рабочие.

Видео: Киев Сейчас/Telegram

"Школа эвакуирована. Никто не пострадал", – пишут в Сети.

Фото: Життя Оболонського району/Telegram

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В ГСЧС Киева подтвердили "Сегодня", что загорелся строительный мусор возле школы на площади два квадратных метра.

Фото: Життя Оболонського району/Telegram

Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных. Но видимо, в школе решили на всякий случай вывести учеников из помещения.

Ранее мы писали, что в Киеве 11 мая произошел крупный пожар в Соломенском районе. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.