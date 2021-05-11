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Серьезный пожар в Киеве: вспыхнуло здание в Соломенском районе (видео)

11 мая, 18:03

Александр Марущак , Ольга Кравченко

По сообщению спасателей, пока угрозы распространения огня на рядом расположенные здания нет

Фото: скрин из видео

Фото: скрин из видео

В Киеве 11 мая произошел крупный пожар в Соломенском районе. Площадь пожара составила 400 метров квадратных.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

Так, пожар произошел на территории ОАО "БИОФАРМА" по адресу улица Амосова, 9.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

"Горит одноэтажное недействующее складское здание размером 30х70 метров", – пишут в сообщении.

Видео: Serg Tsy/Telegram

По словам спасателей, угрозы распространения огня на рядом расположенные здания нет. Пожару присвоили первый ранг опасности- 1.

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Сотрудники ГСЧС работают на месте.

Напомним, вечером в воскресенье в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом в частном секторе, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент было много постояльцев.

Также ранее в Одессе горела высотка, есть жертва.

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