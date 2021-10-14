Дым поднялся в небо: в Киеве горит институт урологии (видео)

В столице вспыхнул очередной пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве прямо сейчас серьезный пожар в институте урологии, на улице Винниченко, 9а. Как сообщили "Сегодня" в ГУ ГСЧС Киева, на территории института урологии горит двухэтажное здание.

"Загорелась крыша двухэтажного здания. На данный момент пожар локализован на площади 500 квадратных метров", сообщили сайту "Сегодня " в ГСЧС Киева.

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На месте работают 8 единиц техники и 30 спасателей.

Информации о пострадавших нет.

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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