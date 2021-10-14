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Дым поднялся в небо: в Киеве горит институт урологии (видео)

Александр Марущак, Ольга Кравченко
14 октября, 14:33
На месте ЧП работают 8 единиц техники и 30 спасателей

В столице вспыхнул очередной пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве прямо сейчас серьезный пожар в институте урологии, на улице Винниченко, 9а. Как сообщили "Сегодня" в ГУ ГСЧС Киева, на территории института урологии горит двухэтажное здание.

"Загорелась крыша двухэтажного здания. На данный момент пожар локализован на площади 500 квадратных метров", сообщили сайту "Сегодня " в ГСЧС Киева.

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На месте работают 8 единиц техники и 30 спасателей.

Информации о пострадавших нет.

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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