Дим піднявся в небо: у Києві горить інститут урології (фото, відео)

У столиці спалахнув черговий пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві прямо зараз серйозна пожежа в інституті урології, на вулиці Винниченка, 9А. Як повідомили "Сьогодні" в ГУ ДСНС Києва, на території інституту урології горить двоповерхова будівля.
"Загорівся дах двоповерхової будівлі. На цей момент пожежу локалізовано на площі 500 квадратних метрів", – повідомили сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.
На місці працюють 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.
Рятувальники оперативно прибули на місце НП / Фото: ГСЧС
Інформації про постраждалих немає.
Причина пожежі поки невідома / Фото: ГСЧС
Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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