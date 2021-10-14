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Дим піднявся в небо: у Києві горить інститут урології (фото, відео)

Олександр Марущак, Ольга Кравченко
14 жовтня, 14:33
На місці НП працюють 8 одиниць техніки та 30 рятувальників

У столиці спалахнув черговий пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві прямо зараз серйозна пожежа в інституті урології, на вулиці Винниченка, 9А. Як повідомили "Сьогодні" в ГУ ДСНС Києва, на території інституту урології горить двоповерхова будівля.

"Загорівся дах двоповерхової будівлі. На цей момент пожежу локалізовано на площі 500 квадратних метрів", – повідомили сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.

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На місці працюють 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Рятувальники оперативно прибули на місце НП / Фото: ГСЧС

Інформації про постраждалих немає.

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Причина пожежі поки невідома / Фото: ГСЧС

Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:

  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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